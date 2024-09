Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, cresce l'ottimismo in casain vista della trasferta sul campo dell'Empoli. Il tecnico italo-brasiliano è infatti pronto a ritrovare siache, reduci dai rispettivi problemi muscolari accusati contro il Como. Dopo aver saltato le partite contro Verona e Roma, il centrocampista francese e l'esterno statunitense.torneranno a disposizione per la gara della Computer Gross Arena in programma sabato 14 settembre alle ore 18.00. Il match è valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A e aprirà un vero e proprio tour de force.