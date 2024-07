Juventus, Joao Cancelo può davvero arrivare?

La storia d'amore traè Pep Guardiola è arrivata ad un punto di rottura. Come dimostra il prestito aldella passata stagione. Joao si è anche ridotto l'ingaggio per scegliere i blaugrana e lasciare quel Pep Guardiola con cui tanto si era voluto e cercato. L'ingaggio del portoghese infatti è di circa 9 milioni a stagione. Al Barça ne percepiva 6,5. Ora però la Juventus potrebbe volere aprire ad un secondo capitolo di Joao a Torino, come riferisce oggi il Corriere dello Sport.Le nuove politiche societarie prevedono un ingaggio non superiore ai 4,5 milioni di euro. Quindi c'è distanza sugli stipendi. Tuttavia, il nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta lo avrebbe già chiamato personalmente, entrambi parlano portoghese, per capire se fosse disponibile ad accettare il trasferimento a Torino. Risposta che pare affermativa ma sarà decisivo Mendez il procuratore di Cancelo. Il Cancelo-bis però ora può diventare realtà.





