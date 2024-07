Juventus, le ultime su Teun Koopmeiners

È rimasta certamente impressa nei ricordi dei tifosi bianconeri quella doppietta messa a segno da Teuncon la maglia dell'Atalanta proprio ai danni della Vecchia Signora. Doppietta e gara che ha messo in mostra le qualità del giocatore. Laora lo ha messo nel mirino come rinforzo ideale per il centrocampo del nuovo tecnico Thiago Motta, dopo aver già ultimato i colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport mancherebbe ancora un dettaglio.La Juventus un principio di accordo con l’agente del giocatore, Bart Baving, sulla base di 4-4,5 milioni a stagione per l’atleta fino al 2029. Il nodo resta l'Atalanta. Lo valuta 60 milioni, ha recentemente rifiutato un'offerta da 50. Giuntoli non vorrebbe spingersi oltre i 45 milioni e il tempo potrebbe essere un'arma a suo favore. L'arrivo di Koop però sarebbe la ciliegina sulla torta sul mercato bianconero.





