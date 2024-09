Juventus, i dati di ascolto delle prime tre gare di Serie A

Prime tre giornate e laè già la squadra più guardata tra. Grande curiosità attorno alla squadra allenata da Thiago Motta. Nonostante si trattasse di calcio d'agosto e quindi gli spettatori preferiscono trascorrere tempo all'aria aperta rispetto al divano e la partita, la Juventus ha fatto registrare grandi numeri, come riferisce oggi il Corriere dello Sport.944 mila persone hanno osservato con curiosità l’esordio della squadra di Thiago Motta nella sfida al Como, altri 960 mila l’hanno seguita a casa contro il Verona nel secondo turno di campionato e 902 mila persone si sono invece sintonizzate su Dazn per il big match con la Roma, gara che ha abbondantemente superato l’asticella dei 2 milioni di spettatori grazie alla visione contemporanea su Sky, dove si sono sintonizzate altri 1,4 milioni con l’8,5% di share. Numeri che fanno sorridere il mondo calcistico dopo le prime tre giornate in cui la Juventus si dimostra "signora di ascolti".





