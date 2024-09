Franciscoè arrivato alla Juventus con la formula del prestito dal Porto, la Juventus che verserà 7 milioni nelle casse del club portoghese per avere in cambio il giocatore in questa stagione. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport dalla prossima estate scatterà una clausola di 30 milioni di euro per acquistarlo ma la Juventus forte della volontà del calciatore e della cifra versata per il prestito spera di poterlo acquisire definitivamente per una cifra inferiore. Il dt Cristiano Giuntoli è al lavoro per riuscire a portare a termine questa trattativa.