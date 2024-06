L'è la prima pretendente per Weston. Il centrocampista americano classe 1998 sembra prossima a lasciare la Juventus visto che le trattative per il rinnovo sono molto complesse. Stando a quando scrive oggi il Corriere dello Sport il club di Premier avrebbe proposto alla Juventus uno scambio, offrendo in cambio Douglas Luiz. Il giocatore particolarmente apprezzato dalla Vecchia Signora ed in particolare da Thiago Motta. Il giocatore piace alla Juventus, tuttavia i bianconeri preferirebbero cedere McKennie per una cifra attorno ai 25/30 milioni di euro.