Juventus, occhi su Savinho

Laè al lavoro sul mercato alla ricerca degli interpreti ideali per il gioco diMotta. Il nuovo tecnico bianconero che sarà ufficializzato a breve. L'allenatore avrebbe chiesto a Cristianodi fare uno sforzo sul mercato per due esterni da 4-3-3, adattabili anche al 4-2-3-1. I due nomi richiesti da Thiago, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero Masonè reduce da un prestito: dalal. In stagione ha messo a segno, portando la squadra in Champions League. Per meriti si è anche conquistato una chiamata dalla sua nazionale: il Brasile, per la Copa America. Troyes e Girona fanno parte della galassia City Football Group e il giocatore sembra quindi destinato ad un ritorno alla casa madre: il Manchester City. Viene però valutato 30 milioni di euro ed i Citizen potrebbero decidere di mandarlo in prestito, proprio per ultimare la sua crescita. Lo stesso giocatore aveva detto di voler giocare la Champions League e la Juventus ci sarà.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.