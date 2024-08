Lasta valutando cosa fare con il difensore portoghese Tiago. Dopo la preparazione agli ordini di Thiago Motta il difensore sarebbe stato ritenuto ancora non pronto per rimanere a Torino, complice anche l'infortunio al legamento crociato che gli ha fatto saltare quasi tutta la scorsa stagione. Dopo che è saltato l'affare per portare a Torino dal Nizza Todibo però si è pensato anche di tenere Djalò a Torino. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport tuttavia laavrebbe manifestato interesse verso Djalò. Dato che i giallorossi di Daniele De Rossi sono alla ricerca di un difensore.