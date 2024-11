David e il dialogo con Thiago Motta

Lainizia a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi per il mercato estivo. In estate infatti potrebbe lasciare Torino il centravanti polacco Arek Milik, ecco quindi che l'opportunità si chiama Jonathan, il centravanti classe 2000 del Lille in scadenza di contratto al termine della stagione. C'è però un curioso retroscena che racconta oggi il Corriere dello Sport.Il giocatore infatti al termine della sfida di Champions League tra Lille e Juventus si sarebbe fermato a parlare qualche istante con il tecnico bianconero Thiago Motta, scena passata inosservata dalle telecamere ma chissà cosa si saranno detti i due...