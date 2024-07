Juventus, l'offerta del Bournemouth per Huijsen

Ore caldissime per il futuro di Dean Huijsen, che ha tanti club in fila pronti ad ingaggiarlo. In particolare due, ovvero Stoccarda e Bournemouth. Il club tedesco, come riferito da Sky nella giornata di ieri aveva presentato un'offerta di 15 milioni più bonus. Non è questa però la proposta più alta fatta alla Juventus per il difensore classe 2005.In Premier League c'è il Bournemouth a spingere per cercare l'accordo con la Juve e soprattutto con il giocatore, che vorrebbe aspettare proposte più allettanti. Il club inglese, riporta il Corriere dello Sport, è la squadra che ha fatto fin qui l'offerta migliore, ovvero 18 milioni di euro più bonus. Sono attesi sviluppi già nelle prossime ore.