La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la Juventus sul fronte Jean-Clair Todibo. Come riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri si stanno avvicinando ad ampie falcate al centrale classe 1999 del Nizza. Cristiano Giuntoli, Football Director zebrato, è pronto a sedersi al tavolo della trattativa con il club francese per presentare la proposta sabauda: si parte dalla base di un prestito oneroso a cui seguirà un obbligo di riscatto. Il tutto per una cifra complessiva da 35 milioni di euro. Sul fronte giocatore, invece, è tutto fatto con l'ex Barcellona che ha già raggiunto un'intesa con la Juve fino al 2029.