Quanto costerebbe Nico Gonzalez alla Juventus?

Teun Koopmeiners, ma non solo. Lavuole rinforzare la corsie laterali che - a dieci giorni dal debutto in campionato contro il Como - risultano ovviamente scoperte in termini di elementi che possano rinforzare le fasce nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Il nome che, nelle ultime ore, è letteralmente balzato in cima alla lista è quello di. I bianconeri stanno facendo davvero sul serio per l'argentino della Fiorentina e, dopo aver valutato la possibilità di inserire delle contropartite tecniche, starebbe maturando l'idea di presentare un'offerta cash alla viola.La Fiorentina valuta il calciatore 35 milioni di euro e la Juve tra parte fissa e bonus sarebbe disposta ad avvicinarsi a quella cifra tra parte fissa e bonus. Nico Gonzalez è il vero primo obiettivo per la fascia destra, quella che rimarrà - salvo colpi di scena - priva di Federico Chiesa, considerato ormai ai margini del progetto bianconero. I contatti per Nico, dunque, proseguono costantemente, con la Juve decisa a finalizzare il colpo.





