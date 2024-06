Laè al lavoro per nuovi acquisti sul mercato, verso la prossima stagione e con il nuovo tecnico Thiago Motta. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport infatti il nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli sarebbe quello didell'Aston Villa. Il giocatore sarebbe ritenuto il terzino sinistro ideale per il gioco del tecnico italo brasiliano. Si starebbe pensando ad un inserimento del centrocampista americano Weston McKennie nella trattativa, il centrocampista classe 1998 potrebbe ritornare infatti a giocare in Premier League.