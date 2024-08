Futuro Mckennie, le ultime sulla Fiorentina

Come Arthur?

,L'asse Torino-Firenze ha già portato a qualcosa in questa sessione di mercato vista la cessione dida parte della Juventus. Tra la Fiorentina e il club bianconero però gli argomenti, o meglio i giocatori, per cui trattare non sono finiti. Nico Gonzalez infatti è nei radar della Juve per rinforzare l'attacco ma procedono i contatti anche percome riporta ilMckennie, in uscita dalla Juventus e fuori dal progetto (non sarà convocato per l'amichevole contro il Brest e fa parte dell'allenamento con gli altri esuberi), continua a essere seguito dalla dirigenza viola.Il quale resta un obiettivo principalmente dell’Atalanta, per quanto non sia da escludere la pista bianconera.ll punto è che ad oggi, riferisce il CorSport,Si è mossa, insomma, dialogando col procuratore del ragazzo, prendendo atto che le richieste sono alte (il centrocampista guadagna 2,5 milioni ma chiede di più), ma che, se non dovessero inserirsi altre squadre, potrebbero leggermente sgonfiarsiun po' come accaduto per Arthur Melo.