Koop ha detto sì

Contatto avvenuto. La- dopo aver ormai perfezionato le uscite di- ha deciso di passare al contrattacco. Il club bianconero, come riferito dal Corriere dello Sport, ha ufficialmente avviato il suo assalto a Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Ci sarebbe stato, infatti, un primo contatto tra Cristiano Giuntoli e Luca Percassi proprio per parlare del centrocampista olandese.Il contatto tra le parti ha un solo principale scopo: ridurre il gap attualmente esistente tra domanda e offerta. La Dea continua a chidere 60 milioni di euro, mentre la Juventus non si è mai spinta oltre i 45 milioni tra parte fissa e bonus. E' chiaro che dopo le remunerative cessioni di Soulé e Huijsen, la Juve ha ora i giusti argomenti economici per accorciare le distanze.Se, a parole, Luca Percassi (l'ad nerazzurro) ha sempre negato la possibilità che Koopmeiners potesse lasciare Bergamo, è chiaro che il contatto con Giuntoli assume un peso specifio importante. La trattativa, di fatto, è più viva che mai e verte sulla voglia dello stesso calciatore di provare una nuova esperienza con la maglia bianconera. Da affinare, ora, c'è l'intesa tra i due club che potrebbero dar vita all'operazione più onerosa dell'estate italiana.

La Juventus si presenta al tavolo della trattativa con la convinzione di avere ampi margini di successo. Una sicurezza dettata dal fatto che tra i bianconeri e l'olandese è tutto fatto e definito da mesi: accordo per cinque anni - fino al 2029 - a 4.5 milioni d'ingaggio. Una voglia di Juve, quella di Koop, che ora Giuntoli vuole esaudire nei tempi più rapidi possibili, in modo da mettere il ragazzo a disposizione di Thiago Motta quanto prima. Poco da aggiungere, l'offensiva è ufficialmente iniziata.





