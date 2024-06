Indipendentemente dal rinnovo o meno di Adrienla Juventus punterà tutto su Khephren. Il centrocampista è in uscita dal Nizza complice anche il suo contratto in scadenza nel 2025 e la sua non volontà di provare il rinnovo con il club francese. La Juventus è in pressing decisamente forte sul giocatore e vorrebbe approdasse a Torino già nella sessione estiva di calciomercato. Come riferisce il Corriere dello Sport la speranza è quella di arrivare alla chiusura tra i 17 e i 18 milioni di euro più bonus.