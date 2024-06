Un nome caldo, a tratti caldissimo, per l'attacco della Juventus è quello di Jadon, il giocatore di proprietà del Manchester United ma che nella passata stagione è stato in prestito al Borussia Dortmund. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport sarebbe il primo nome sulla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli. I Red Devils chiedono oltre 35-40 milioni per la cessione a titolo definitivo, la Juve vorrebbe il prestito. C'è distanza, ma si può colmare. Alla Juventus infatti Sancho piace molto già dallo scorso mercato di gennaio.