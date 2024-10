Lipsia-Juve, il dato record sulle sostituzioni dei bianconeri

È una Juve che vince e convince a Lipsia. I bianconeri hanno strappato i tre punti ai tedeschi con una prova di carattere e grinta, nonostante gli infortuni e l'inferiorità numerica nel secondo tempo. La sfortuna ha sicuramente fatto la sua parte, ma la reazione di squadra non si è fatta attendere, dopo che nella prima frazione di gioco i bianconeri hanno registrato unCome riporta il Corriere dello Sport, infatti, è la prima volta che la Juventus ha effettuato due sostituzioni nel giro di 12 minuti, con Bremer e Nico Gonzalez costretti a uscire dal campo. In generale i bianconeri avevano sostituito due giocatori nel primo tempo in Champions solo una volta, il 22 ottobre 1997,. In quel caso abbandonarono il campoal 32' eal 37', sostituiti da Pecchia e Rampulla.