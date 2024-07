Juventus, Federico Chiesa sempre più lontano



Juventus, fissato il prezzo per la cessione di Federico Chiesa

Mai stati così lontani. Questa è la storia di Federicoe della Juventus. "Io voglio rimanere in questa grande società, voglio riportare il club dove merita" aveva detto l'esterno offensivo dopo la vittoria della Coppa Italia, le sue intenzioni sono ancora lì chiare. Eppure la volontà sembra non essere condivisa, come riferisce oggi il Corriere dello Sport.Il 20 luglio Federico si sposerà con la sua Lucia e fino a quella data non vuole prendere decisioni sul suo futuro. Anche se questo rischia di fargli perdere il treno per Roma. Gli è stato proposto di restare ma con una busta paga più leggera, con un’. Diverso il pensiero dell'esterno che pensa a 26 anni di essere arrivato all'apice della carriera e di meritare un ingaggio diverso.La quota ammortamento per il calciatore, restando un solo anno di contratto, risulta pari a 13,33 milioni. Sommando lo stipendio, si arriva a un costo di poco superiore ai 22 milioni. Ogni cifra superiore permetterebbe di generare una plusvalenza.





