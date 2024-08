Stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport il centravanti polacco classe 1994 della Juventus Areknegli scorsi giorni sarebbe stato proposto alla Lazio di Claudio Lotito. Il club bianconceleste però non sembra interessato ad Arek ma anzi la volontà sarebbe quella di chiudere l'accordo per Dia della Salernitana con cui stanno proseguendo le trattative da qualche settimana ormai. Il destino di Arek Milik infatti sembra legato alla Juventus, almeno stando a quanto filtra nelle ultime ore. Dovrebbe ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Sta ultimando il recupero dall'infortunio al ginocchio e mette nel mirino il ritorno in campo a breve.