Albert Gudmundsson, attaccante classe 1997 del Genoa e della nazionale islandese, non sarebbe al momento una priorità di mercato per la Juventus. Come riportato dal "Corriere dello Sport", l'interesse dei bianconeri per il giocatore che ha segnato 14 goal nel corso dell'ultimo campionato di Serie A, sarebbe da intendere più come una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter, che sarebbe in pole per la stella Grifone, ma attualmente impossibilitato nell'investire i 30 milioni di euro chiesti dal club ligure per dare il via libera alla cessione.