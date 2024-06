Juventus, Giuntoli e Thiago Motta: i programmi per il mercato

Il rapporto tra Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, a differenza di quanto successo tra il dirigente e Massimiliano Allegri, sembra già essere decollato, scrive il Corriere dello Sport. Il nuovo allenatore della Juve ha già attivato una sinergia pressoché totale con Giuntoli. La chiamano "condivisione tecnica", altro non è che una visione comune sul calcio e sulla metodologia di lavoro.Giuntoli e Motta sembrano essersi in qualche modo trovati. Sono bastate un paio di chiacchierate al telefono per definire i primi piani d'azione, a partire ovviamente dal mercato che la Juve farà in base al nuovo modulo con cui la squadra giocherà, ovvero il 4-2-3-1 (o 4-3-3). Il nuovo ciclo bianconero è di fatto partito.