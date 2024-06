Il capitano del Napoli Giovannivuole soltanto la Juventus, nel suo futuro si vede con addosso la maglia a tinte bianconere. Nonostante sia legato alda un contratto fino al 2028 ed il presidente Aurelioabbia già ribadito la propria volontà di non far partire il terzino della nazionale. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport il nuovo tecnico partenopeo Antonio Conte ritiene centrale nel progetto il difensore e vorrebbe convincerlo a restare all'ombra del Vesuvio. Differente però la volontà del difensore, che non sembra intenzionato a cambiare idea: vuole solo la Juventus.