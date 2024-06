Juventus, il Bayern Monaco su Federico Chiesa

Il contratto di Federicocon laè in scadenza nel 2025, al momento le parti sembrano sempre più lontane sul rinnovo contrattuale, le richieste elevate dell'agenteed i colloqui con altri club di Serie A come Roma e Napoli avuti di recente. Il rapporto sembra incrinato complice anche la non centralità dell'esterno nel gioco di Thiago Motta. Al punto che il classe 1997 sembra essere sul mercato in questa sessione.Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, il Bayern Monaco sarebbe in prima fila per riuscire ad accaparrarsi l'ex Fiorentina. I bavaresi sarebbero l'unica tra le pretendenti a poter mettere subito sul piatto i 35 milioni richiesti dalla Juventus. Per questo Chiesa può lasciare la Juventus in direzione Monaco Di Baviera. Decisione finale però verrà presa soltanto dopo l'Europeo, ma la Bundesliga può essere una pista concreta.





