Federicoè in uscita dalla. Questa è ormai storia nota complice anche il suo contratto in scadenza tra un anno con la Vecchia Signora e la trattativa per il rinnovo di contratto in stallo. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport il giocatore piacerebbe molto alla Roma ed il suo agente Fali Ramadani avrebbe già avuto più incontri con la dirigenza giallorossa. Tuttavia a chiedere tempo è proprio Federico Chiesa. Nei suoi piani infatti la preferenza sarebbe un trasferimento in Premier League. Anche se al momento non si registrano sondaggi da nessun club del massimo campionato inglese per l'esterno classe 1997.