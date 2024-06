Domenico Berardi è un nome che si sente spesso tra le mura della Continassa. Può davvero arrivare nel corso della sessione estiva di calciomercato? Qualche giorno fa il giocatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia che lo ritraeva su una giostra in compagnia del proprio figlio con un'evidente bandiera della. Foto che non è ovviamente passata inosservata tra i tifosi che già hanno visto Berardi più volte accostato ai colori bianconeri. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport si tratterebbe di un affare fattibile ma si dovrebbe capire a quali condizioni e se potrebbe diventare interessante per la Juventus.