Dusanè senza dubbio il giocatore più importante della Juventus in questo momento, eppure la sua situazione contrattuale rappresenta un vero paradosso. Il serbo, che sarà in campo anche oggi contro il Cagliari in Coppa Italia, sta ricoprendo un ruolo fondamentale per la squadra. Con Milik ancora fuori, Vlahovic è l'unico attaccante di punta a disposizione, l'unico che segna con continuità e che si porta dietro l'etichetta di "indispensabile". Ma questa centralità si scontra con una realtà contrattuale incerta.Il contratto di, infatti, scadrà nel 2026, ma la Juventus sta cercando di rinegoziare le condizioni economiche del giocatore. L’offerta di Giuntoli prevede una riduzione dell’ingaggio da 12 milioni di euro, in cambio di un allungamento del contratto.Non c’è fretta, almeno da parte sua e del suo procuratore, di discutere un rinnovo, soprattutto considerando il suo status di titolare e il buon rendimento in campo, con 11 gol segnati finora in stagione. Lo rivela il Corriere dello Sport.