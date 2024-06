Lanon ha ancora avanzato un’offerta ufficiale, ma sta considerando una proposta di 7-8 milioni per, mentre il Milan ne chiede 11. Saelemaekers preferirebbe non tornare al Milan, che lo ha ceduto nonostante fosse un protagonista dello scudetto 2022. A Torino, potrebbe iniziare come riserva ma avrebbe comunque molte opportunità di giocare in diverse competizioni. Inoltre, un uomo di fiducia è fondamentale per Motta, che cerca stabilità in un contesto nuovo e competitivo. La distanza tra domanda e offerta non sembra insormontabile, rendendo possibile l'accordo.