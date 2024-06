Alexisin prestito al Bologna di Thiago Motta ha portato i rossoblù verso un posto nella prossima Champions League. Ecco che quindi il tecnico attualmente alla Juventus Thiago Motta potrebbe corteggiarlo e volerlo portare con sé anche nella sua avventura alla. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere della Sera infatti il Milan, proprietario del cartellino dell'esterno belga avrebbe fissato il prezzo del giocatore per la sua cessione. Circa 10/15 milioni di euro cash. Cifra non elevata per le casse bianconere, dovrebbe essere circa quanto potenzialmente incassato dalla cessione di Moise Kean.