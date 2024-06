La Juventus è pronta alla rivoluzione nel reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Corriere Torino, nella lista dei cedibili ci sarebbero anche Moise Kean e Arkadius Milik. L'attaccante italiano è stato chiuso dal tandem Vlahovic-Chiesa e non ha mai garantito continuità nelle prestazioni. Anzi, non è mai riuscito ad andare in rete in questa stagione. Il polacco, reduce da un infortunio che non gli permetterà di partecipare ad Euro2024, non ha invece ripetuto la discreta stagione passata. Entrambi possono partire, anche perché non sembrano rientrare nei piani futuri del club.