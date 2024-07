Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il Napoli sarebbe pronto a proporre allauno scambio alla pari:in azzurro, in cambio di, pronto a vestirsi di bianconero. I due calciatori sono valutati 25 milioni. Raspadori potrebbe agire sia come vice Vlahovic che come esterno offensivo. Allo stesso tempo, sembrano essere in ribasso le quotazioni di: le parole in conferenza stampa di Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, assomigliano tanto ad un pieno reintegro nella rosa dei Red Devils per la prossima stagione.