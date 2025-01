AFP via Getty Images

Vahovic-Juventus: cosa succede

"Sarà cessione o braccio di ferro", così scrive il Corriere dello Sport analizzando la situazione di Dusan Vlahovic, il cui ruolo all'interno dellaè sempre più in discussione. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e oltre a questo, ora ci sono dubbi legati anche al campo con il rischio che si crei un conflitto interno fino a giugno."La Juventus ha cercato più volte terreno fertile per allungare il contratto e spalmare, senza riuscire a trovare un appiglio, nemmeno minimo", riferisce il quotidiano. Ora la Juve deve trovare un acquirente da diverse svariate di decine di milioni, più uno stipendio competitivo. Oppure aspettarsi un conflitto interno almeno fino a giugno.