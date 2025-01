Corriere dello Sport - Tudor possibile candidato per la Juventus se Thiago Motta crolla

GETTYIMAGES

Tudor come sostituto di Thiago Motta alla Juventus: lo scenario

Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione dell'Equipe che ha parlato di come laavesse avutoVoci che sono state smentite alla Continassa, la cui protezione nei confronti di Thiago Motta è totale e senza discussioni. Con i risultati che non arrivano però i rumors non mancano e riferisce il Corriere dello Sport, ci sono state voci relative anche a un sondaggio conTudor, ex allenatore di Marsiglia e Lazio, difensore della Juve tra il 1998 e il 2005, vice di Pirlo per pochi mesi nel 2020/21, si legge sul quotidiano, è stato avvistato con il suo staff al Maradona. ". Sinora il tecnico italo-brasiliano è stato protetto dalla società e da Giuntoli, legato al progetto. Da qui a fine stagione, è chiaro, dovrà invertire rotta e garantire la partecipazione alla Champions. Perdere con il Benfica, ai limiti della crisi, non si può. I casi Cambiaso e Vlahovic segnalano scollamento. Se non è una notte decisiva per la classifica, può esserlo per svoltare", scrive il CdS.