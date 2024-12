Futuro Tonali, la posizione del Newcastle

Negli ultimi giorni il Corriere dello Sport ha lanciato l'indiscrezione accostandoIl quotidiano è tornato sulla situazione del centrocampista italiano spiegando quale sia la posizione del Newcastle in merito all'ex Milan.Per cedere Tonali, scrive il Corriere,(cosa che finora non ha espresso e che, come ha detto il suo procuratore di recente, non esiste) e un club capace di garantirgli un ingaggio consono a quello attuale (con i bonus, circa 8 milioni di euro netti a stagione fino al 2028)Specie a gennaio, quando i prezzi sono più alti perché bisogno trovare il sostituto. Quanto? Molto di più della sessantina di milioni spesi dal club (senza contare i bonus) per prelevarlo dal Milan