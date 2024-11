Infortunio Nico Gonzalez: si allungano i tempi? Le ultime verso il Milan

Laha ripreso gli allenamenti prima di qualche giorno di riposo checoncederà alla squadra a partire da venerdì. Chi non si allena con il gruppo dei giocatori rimasti alla Continassa sonoz, entrambi ancora out per i problemi muscolari.Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'obiettivo per entrambi è esserci alla ripresa del campionato contro il Milan. C'è però la possibilità che Nico Gonzalez ritardi il suo rientro, i tempi potrebbero allungarsi ancora e saltare anche il big match di San Siro.