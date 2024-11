Juventus, l'analisi sulla situazione finanziaria del club

"L’obiettivo sembra finalmente condiviso ponendo una svolta culturale: “l’unica cosa che conta” non sarà vincere ma pareggiare i conti", scrive Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport. Il giornalista ha analizzato la situazione della Juventus dopo l'assemblea degli azionisti.. Tutto il di più sarà motivo di gioia come per club concorrenti guidati dalla sostenibilità: Milan, Atalanta, Napoli e da poco anche l’Inter con la gestione Oaktree. L’ossessione per la vittoria ha prodotto danni, cristallizzati in oltre 900 milioni di perdite coperte dagli azionisti. Una politica che il club non può più permettersi per due motivi: il settlement agreement e le proporzioni abnormi (anche per Exor) delle perdite.su cui la crisi dell’auto potrebbe pesare, rendendo meno accettabile l’impiego di altre centinaia di milioni nel calcio".