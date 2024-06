Tra i giocatori con il contratto in scadenza nel 2025 nella rosa della Juventus c'è anche Danilo. Il difensore brasiliano recentemente ha pubblicato una foto in cui faceva capire di voler rimanere a Torino, nella squadra in cui è capitano. Ecco, proprio il discorso della fascia però è tra i fattori che secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, potrebbe cambiare gli scenari e il futuro di Danilo. La promessa della fascia a Rabiot, un rilancio che la Juve avrebbe servito al francese pur di convincerlo a restare e a firmare il rinnovo, si legge, avrebbe generato delle perplessità in Danilo, l’attuale capitano e leader indiscusso dello spogliatoio.