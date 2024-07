Koopmeiners-Juventus: cosa cambia



Manca l'accordo economico

Come racconta il Corriere dello Sport, dietro le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca, possono esserci mille sfaccettature, ma la chiarezza è indiscutibile: la Dea non ha nessuna intenzione di cedere Teun. La doccia gelata per la Juventus è arrivata ieri nel primo pomeriggio, quando l'ad nerazzurro ha ribadito con fermezza la posizione del club sull'olandese: "È un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione".Queste parole scombinano i piani dellae di, secondo il quotidiano. Koopmeiners è sempre stato un pupillo del direttore sportivo sin dai tempi del Napoli. L'idea di portarlo in bianconero, per regalare a Thiago Motta un centrocampista di qualità e capace di segnare, sembrava potersi concretizzare con l'eventuale cessione di Matias Soulé.Tuttavia, la posizioneha fatto muro, rafforzata ulteriormente dalla vittoria dell'Europa League e dalla permanenza di Gian Piero. Questi successi hanno permesso alla Dea di ignorare i segnali provenienti da Torino.A creare ulteriore attrito tra le parti è stata la distanza economica. I contatti con l'entourage del giocatore avevano dato a Giuntoli nuovi argomenti da portare in sede di trattativa,Gli orobici, infatti, lo scorso agosto avevano già rifiutato un'offerta di 47 milioni di euro dal Napoli. Colmare queste distanze economiche nel giro di poche settimane sembra difficile, se non impossibile secondo il Corsport.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui