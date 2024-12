La situazione di Danilo

Salvo colpi di scena, come un possibile infortunio dell'ultimo minuto,. È questa la decisione presa da Thiago Motta, che ha scelto di non convocare il difensore brasiliano, al centro di voci di mercato, con il Napoli in particolare come principale interessato.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,ha visto la sua posizione diventare più incerta nelle ultime settimane, con il club partenopeo che si sta monitorando da vicino la sua situazione.La questione relativa al futuro del difensore si fa quindi sempre più intricata. Danilo ha un contratto che scade a giugno 2025, ma secondo le indiscrezioni, la sua intenzione sarebbe quella di trasferirsi a Napoli già nel prossimo mercato invernale, dove sarebbe pronto ad abbracciare Antonio Conte.La sua assenza dalla lista dei convocati per la Supercoppa potrebbe essere un chiaro segnale di un imminente cambiamento nella sua carriera. Non convocato per il grande appuntamento, Danilo potrebbe avvicinarsi ancora di più alla sua partenza, con il club di Aurelio De Laurentiis pronto a concretizzare il suo arrivo se le condizioni di mercato lo permetteranno.