Laè certamente alla ricerca di una sistemazione per Federico Chiesa ormai finito fuori dalla rosa del nuovo tecnico Thiago Motta e per questo Fali Ramadani, agente di Chiesa, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Tra queste sembra esserci il Napoli di Antonio Conte. Infatti, stando a quanto riferisce oggi il Corriere del Mezzogiorno nel mirino dei partenopei ci sarebbe finito il classe 1997 ma nei piani della dirigenza ci sarebbe uno scambio. Alla Juventus potrebbe trasferirsi Giacomomentre al Napoli potrebbe finirci proprio Federico. Questo è quanto riferisce il quotidiano.