Copa America, dove vederla

Inizia la Copa America degli Stati Uniti, che affronteranno la Bolivia nella gara d'esordio. Match che inizierà a mezzanotte. Due giocatori della Juventus presenti, ovvero Weston Mckennie e Timothy Weah. Entrambi partiranno titolari, nessuna sorpresa quindi. Di seguito la formazione ufficiale.Turner, Richards, Adams, Robinson, Reyna, Mckennie, Pulisic, Weah, Ream, Balogun, Scally.La partita sarà visibile su Sportitalia in diretta tv (canale 60 DT) e in streaming in territorio italiano anche tramite app sportitalia: gratis e in chiaro per tutti l'intero evento di giugno e luglio