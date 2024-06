Paraguay-Brasile, la gara di Danilo e Douglas Luiz



Paraguay-Brasile, i numeri della gara di Danilo (dati SofaScore)

Salvataggi: 3

Tocchi: 70

Precisione dei passaggi: 78.6%

Dribbling tentati (riusciti): 1 (1)



Paraguay-Brasile, i numeri della gara di Douglas Luiz

Minuti giocati: 18'

Tocchi: 19

Precisione passaggi: 94.7%

i due bianconeri (per Douglas Luiz manca ancora l'ufficialità) Danilo e Douglas Luiz. Un secco 4-1 ai danni del Paraguay che porta le firme di Vinicius Junior (doppietta), Savinho, e Lucas Paquetà. Per il Paraguay ha risposto Omar Alderete.Per il capitano della Juventus e del Brasile Danilo gara completa, novanta minuti, solita difensiva e buona fase di costruzione. Il futuro centrocampista bianconero Douglas Luiz invece è subentrato al 72' prendendo il posto di Bruno Guimaraes. Nel Brasile anche Bremer che però è rimasto in panchina per l'intera gara.





