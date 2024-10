Il CT dell'Italia Lucianoha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione per le prossime due sfide di Nations League in cui saranno impegnati gli azzurri. Ci saranno tre giocatori della Juventus: Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Michele Di Gregorio alla prima chiamata in azzurro. Non ci saranno però due giocatori di Thiago Motta, ancora fuori Manuel Locatelli che sogna di riprendersi un posto in azzurro e sarà fuori anche Federico Gatti non scelto dal CT. Manca sempre meno alle sfide ma intanto Gatti e Locatelli continueranno a lavorare alla Continassa.