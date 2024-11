Convocati Francia: la scelta su Kalulu e Thuram

La Francia ha diramato la lista dei giocatori convocati per le prossime due partite di Nations League, tra cui quella contro l'Italia. Il commissario tecnico, Didier Deschamps ha chiamato Adrien Rabiot; l'ex Juventus è tornato in nazionale ora che ha ricominciato a giocare con la maglia del Marsiglia.Nella lista dei convocati non ci sono i due giocatori della Juventus, Pierre Kalulu e Khephren Thuram. Entrambi non sono mai stati chiamati nelle ultime occasioni e Deschamps conferma questa scelta nonostante stiano diventando sempre più centrali nella Juventus.