Contro chi gioca la Juventus in Coppa Italia?

Ottavi di finale Coppa Italia: quando gioca la Juventus?

Laè pronta a conoscere il suo primo avversario lungo il percorso della, trofeo conquistato nella scorsa stagione dopo aver battuto l'Atalanta nella finalissima di Roma del 15 maggio. I bianconeri - quest'anno guidati da Thiago Motta - proveranno a difendere la coccarda conquistata pochi mesi fa iniziando la loro avventura, come consuetudine, dagli ottavi di finale. Ma chi affronterà la Juventus agli ottavi?La Juventus entrerà in scena in Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. I bianconeri affronteranno la vincente della sfida tra Cagliari e Cremonese.La Juventus affronterà la vincente di Cagliari-Cremonese agli ottavi di Coppa Italia. Il match, che si giocherà in gara secca, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino. Per quanto riguarda la data non c'è ancora nessuna ufficialità, ma il match dovrebbe disputarsi ad inizio gennaio.