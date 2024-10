Juventus e Andrea Agnelli tra gli accessi di Coviello

Vincenzo, ex bancario di Banca Intesa, è al centro di un'inchiesta per aver effettuato. Coviello ha dichiarato di soffrire di un disturbo di adattamento misto e di essere un maniaco del controllo, presentando una relazione psicologica come giustificazione. Sostiene di aver agito per semplice curiosità e di non aver trattenuto o diffuso dati, ma ha mentito durante l'audit interno affermando di aver smesso di accedere ai database nel 2023, quando in realtà ha continuato fino ad aprile 2024.Coviello interrogava tre banche dati, raccogliendo informazioni su prestiti, estratti conto e carte di credito. Gli accessi sono stati particolarmente frequenti dopo che i media riportavano notizie sui soggetti interessati, ma alcune intrusioni sono avvenute prima che la stampa ne parlasse. Secondo alcune ipotesi, questo suggerirebbe la possibilità di un mandante o di un fine più complesso. Intesa Sanpaolo ha registrato oltretra il 2022 e il 2024. Coviello ha impugnato il licenziamento, ma la sua versione dei fatti continua a sollevare dubbi.Le ricerche di Vincenzo Coviello si estendono a vari ambiti, comprendendo l'entourage della Premier Giorgia Meloni, ministri e celebrità. Come riporta La Stampa, sul conto corrente di Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, Coviello trascorre solo tre secondi. Tra le persone spiati ci sono Flavio Briatore, Alessandro Gassman, Valeria Marini, Paolo Bonolis, Francesca Pascale, Paola Turci, e anche Adriano Celentano, Antonello Venditti, Carlo Verdone e Rita Dalla Chiesa. Inoltre, Coviello ha effettuato controlli su Andreae la, su Diego Armando Maradona e suo fratello Hugo Ernan, e su Maurizio Costanzo. Sorprendentemente, nel lungo elenco esaminato dai carabinieri della polizia giudiziaria di Bari compare anche la Caritas.