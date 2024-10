La polemica con Antonio Conte



Le parole di Conte in conferenza

La vittoria in rimonta a Lipsia, ottenuta in dieci uomini, rappresenta il primo snodo cruciale della stagione per la. Questo successo ha confermato che il percorso tracciato da Thiago Motta è quello giusto, evidenziando come la squadra stia crescendo a sua immagine e somiglianza.Lipsia segna un prima e un dopo, una vera svolta, anche se lo stessoinvita a guardare avanti: "Abbiamo fatto una bella partita, ottenuto una vittoria meritata, ma finisce lì", ha spiegato il tecnico bianconero. Quanto all'eventuale cambiamento di percezione dopo questa vittoria,rimane cauto: "Non so se questo successo abbia cambiato la nostra dimensione, bisogna chiedere agli avversari se ci percepiscono in modo diverso".Tra questi avversari c'è anche, che aveva commentato dicendo che "qualcuno ha voluto la bicicletta e ora deve pedalare". Alla domanda su questo riferimento, Motta risponde serenamente: "Si riferiva a me? Non lo so, chiedete a lui". Poi, però, il focus torna subito alla prossima sfida contro il: "Per noi l'importante ora è pensare al Cagliari e mettere tutta l'energia su questa partita. Dobbiamo entrare in campo determinati e concentrati per ottenere il risultato che vogliamo".Queste, le parole diin conferenza stampa: "La pressione è una cosa che comunque dobbiamo abituarci ad avere sempre, io la sento sempre, dobbiamo averla dentro di noi per i 3 punti, fa parte di un percorso sulla mentalità, quella sana pressione, anche la sana paura che ti fa alzare il livello e l'attenzione, non ti fa giocare presuntuoso, stiamo lavorando anche su questo e spero che questa pressione ce la porteremo fino alla fine e dovremo abituarci, deve essere una pressione positiva, tappandoci anche le orecchie su quello che si dice intorno. Qualche furbetto ce la vuole mettere da fuori, per coprire la propria squadra, ma fa parte del gioco. La storia insegna che gli Scudetti vengono vinti dalla storia, il valore patrimoniale della rosa ed il monte ingaggi, salvo rarissime eccezioni. Quando sento chi vuole mettere pressione su di noi... qualcuno ha voluto la bicicletta ed ora deve pedalare, a Napoli si dice Cca' nisiciun' è fesso".



