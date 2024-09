Antonio Conte in conferenza: la risposta sulla partita contro la Juventus

Empoli e Cagliari, queste le due avversarie rispettivamente dinella quarta giornata di Serie A, prima del big match tra le due squadre, che ci sarà nel prossimo turno (sabato 21 settembre). In conferenza stampa,ha risposto anche alla domanda sul calendario che vedrà appunto i bianconeri presto contro e se questo può incidere in vista della gara con il Cagliari."Parlavo prima di non essere provinciali, non dobbiamo esserlo, si pensa solo alla prossima gara che per noi è quella più importante. E' da più di un anno che non si fanno 3 vittorie di fila e quindi il focus deve essere per forza lì,ha poi aggiunto alla risposta una frase che ricorda quanto espresso pochi mesi fa"Ragioniamo di partita in partita, con i paraocchi, la nostra corsia, non guardando intorno per correre veloci".Un messaggio chiaro al Napoli da parte del tecnico, che deve rimanere concentrato solo su se stessa senza guardare la Juve o altri avversari. Un concetto, quello dei "paraocchi", che già Allegri aveva tirato fuori lo scorso gennaio, quando Juventus ed Inter stavano lottando punto a punto per il primo posto: "Ci sono dei cavalli che hanno bisogno dei paraocchi e dei cavalli che non hanno bisogno dei paraocchi", le parole pronunciate dall'ex allenatore bianconero.In vista dei prossimi impegni comunque, Conte potrà contare suche non preoccupa dopo un problemino avuto in nazionale: "Romelu ha utilizzato la sosta per cercare di entrare a pieni giri sul piano fisico ed anche tattico. C'è stato grande impegno, è venuto anche nei momenti liberi. C'è grande predisposizione, sta migliorando in tutto e vedremo. Kvara ha avuto un problema alla caviglia, valuteremo in questi due sessioni".