Antonio, ex arbitro e oggi responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, è intervenuto su OpenVAR su Dazn per commentare le dichiarazioni di Antonio Conte dopo Inter-Napoli. L'allenatore dell'Inter aveva espresso il suo disappunto per la decisione dell'arbitro di concedere un rigore a favore del Napoli in una situazione controversa.Damato ha sottolineato l'importanza del VAR nel miglioramento del calcio moderno, ma ha anche ricordato che l'uso di questo strumento deve sempre avvenire nel rispetto del protocollo stabilito. Secondo Damato, il VAR interviene solo in caso di "chiaro ed evidente errore" da parte dell'arbitro, un principio che guida ogni revisione delle decisioni sul campo.Riguardo l'episodio specifico di Inter-Napoli, Damato ha commentato il rigore concesso, definendolo come "un fallo leggero" che rientra al di sotto degli standard generalmente auspicati, ma comunque giustificato dalla valutazione dell'arbitro. "Non è un rigore inventato", ha aggiunto, "l'arbitro ha visto il contatto, ha valutato la dinamica dell'azione e ha deciso di concedere il calcio di rigore."L'ex arbitro ha quindi ribadito l'importanza di seguire correttamente il protocollo e ha chiarito che, pur essendo consapevoli delle diverse opinioni che possono sorgere in questi casi, la decisione dell'arbitro, supportata dal VAR, resta valida in assenza di un errore evidente.