De Laurentiis difende Conte

Il Napoli saluta la Coppa Italia agli ottavi di finale, sconfitto per 3-1 dalla Lazio all'Olimpico. Protagonista assoluto della serata è stato Tijjani Noslin, autore di una tripletta che ha trascinato i biancocelesti al successo. Tuttavia, più del risultato, a far discutere sono state le scelte di formazione di Antonio Conte, che ha rivoluzionato l’undici titolare.All’indomani della sconfitta, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha espresso pieno supporto al suo allenatore, appoggiandone il turnover massiccio:“Ha fatto benissimo a far giocare tutti gli altri undici calciatori”.Una dichiarazione che sottolinea l’approccio strategico del Napoli alla competizione, privilegiando il turnover per gestire le energie in vista dei prossimi impegni.